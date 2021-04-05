Модель Даша Хлистун, яка викрала серце "Холостяка-10" Макса Михайлюка, розповіла про труднощі останнього триместру вагітності

Як передає Politeka.net, у своєму Instagram Дарина розмістила яскраве фото у в'язаному костюмі, ніжно облягаючому кругленький животик моделі.

У кадрі дівчина стоїть в бежевому костюмі на тлі цегляної необробленої стіни. Даша написала, що відчуває великий гормональний дисбаланс, і емоційно важко переносить все, що відбувається.

Дівчина повідомляла, що ще не в пологовому будинку, ще не народила, хоча вже не відмовилася б від того, щоб познайомиться зі своєю дочкою.

"Вирішила вийти на зв'язок, так як багато хто сприйняв мою пропажу як те, що я вже народила). Я б була не проти якщо чесно", - почала свою розповідь Дарина. Вона сказала, що всі чекають, коли дитина "захоче познайомитися зі своїми батьками". Також майбутня матуся розповіла, що з нею відбувається:

"Гормони мої мене так луплять, що я просто в шоці. Я напевно стільки за все життя не плакала, як за останні два дні, або я за двох так реву😅 😬... Я звичайно розумію, що в такому положенні ми недовірливі, ранимі, плаксиві. Але Блін, я злюся, коли розумію, що сама собі не належу зараз. Що все це виходить з під контролю😤. Я коли на перших триместрах читала про це, була впевнена що мене це не торкнеться, а зараз я гойдаюся на емоційних гойдалках і хоч би не з'їсти мізки всім своїм близьким😒 🤞", - підсумувала Даша.

Шанувальники як могли, підтримали дівчину, написавши, що це просто потрібно перетерпіти.

"Дашенька, Сонечко, все Буде Добре😍", " не переживайте, все буде добре 😍", "Даша легких пологів вам. Бережіть себе", " у мене теж так було😀 😀 😀 коли була вагітна донькою 🤗 🤗 🤗 потім все пройшло.....так що нехай рідні підтримують😀", " це тимчасово, ще трохи, а потім може ще трохи,❤️", - написали шанувальники. Також багато хто вирішив написати кілька порад для Даші.

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