Жена героя шоу «Холостяк-10» Макса Михайлюка, модель Даша Хлистун, планирует родить со дня на день

Как передает Politeka.net, об этом она рассказала у себя в Инстаграм. Девушка подчеркнула, что ее дочурка не спешит появляться на свет. Поэтому она проводит оставшиеся до родов дни с пользой. На фото Хлистун показала свой округлившийся животик во всей красе, расстегнув рубашку.

«Итак, пока ещё малышка не спешит к нам на встречу, я продолжаю смотреть и читать, все, что связанно с этим прекрасным моментом как роды и материнство. Возможно именно поэтому, она так и не торопится, родители до конца ещё не подготовлены», - отметила Хлистун.

По ее словам, для женщин, которые рожают впервые, все в новизну, поэтому они стремятся как можно больше узнать о предстоящих родах.

В комментариях Дарье оставили массу слов поддержки и комплиментов.

«хахаха пунктуальность от папы», «Какая Вы красивая, Даша», «Лёгких родов вам!», «Даша какая вы классная», «Девочки любят неожиданно приходить, в ночное время. Дашуня Вам удачки на родах!», «Красотка! Как Вам идет беременность. Лёгких родов», «В положении девушки особенно красивые», - пишут пользователи сети.

Напомним, что беременная жена "Холостяка" Михайлюка сообщила о проблемах в последнем триместре: "Это выходит из-под контроля".

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