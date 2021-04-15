Дружина героя шоу "Холостяк-10" Макса Михайлюка, модель Даша Хлистун, показала сміливу фотосесію

Як пише Politeka.net, модель, яка стала єдиною представницею від України в Victoria's Secret, зараз знаходиться в цікавому становищі. Але у красуні безліч архівів і дівчина вирішила згадати, як виглядала до вагітності. Відповідне фото Даша опублікувала в Instagram.

Так, красуня з'явилася в наряді з величезним декольте і прикрасою на шиї. Дівчина позувала на подіумі, а стрижка цього разу була короткою.

"Я так добре запам'ятала цей fw. Так як тоді, мене перефарбували три рази і підстригли під хлопчика, тому я така зла і йду по подіуму", - написала зірка.

Фанати поставили понад 3 тисячі лайків і написали коментарі:

"Але тобі класно", "зате дуже йде. Неначе дівчина Бонда, або фатальний агент ФБР під прикриттям", "і зовсім не під хлопчика, стильно", "вам дуже йде коротка стрижка", "дуже красива тут на фото".

Ми писали, що дружина героя шоу "Холостяк-10" Макса Михайлюка, модель Даша Хлистун, похвалилася животиком.

Так, на одному з останніх кадрів Даша позувала в красивій сукні на бретельках-ланцюжках. Наряд мав глибоке декольте, що надавало образу особливої пікантності.

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