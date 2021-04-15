Жена героя шоу «Холостяк-10» Макса Михайлюка, модель Даша Хлистун, показала смелую фотосессию

Как пишет Politeka.net, модель, которая стала единственной представительницей от Украины в Victoria’s Secret, сейчас находится в интересном положении. Но у красотки множество архивов и девушка решила вспомнить, как выглядела до беременности. Соответствующее фото Даша опубликовала в Инстаграм.

Так, красотка появилась в наряде с огромным декольте и украшением на шее. Девушка позировала на подиуме, а стрижка в этот раз была короткой.

"Я так хорошо запомнила этот fw. Так как тогда, меня перекрасили три раза и подстригли под мальчика, поэтому я така злая и иду по подиуму", - написала звезда.

Фанаты поставили более 3 тысяч лайков и написали комментарии:

"Но тебе классно", "Зато очень идет. Как будто девушка Бонда, или роковой агент ФБР под прикрытием", "И вовсе не под мальчика, стильно", "Вам очень идёт короткая стрижка", "Очень красивая здесь на фото".

Мы писали, что жена героя шоу "Холостяк-10" Макса Михайлюка, модель Даша Хлистун, похвасталась животиком.

Так, на одном из последних кадров Даша позировала в красивом платье на бретельках-цепочках. Наряд имел глубокое декольте, что придавало образу особой пикантности.

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