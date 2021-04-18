Відома українська артистка, співачка і актриса, виступаюча в "жіночому кварталі" Віра Кекелія покрасувалася перед шанувальниками в "лускатій" сукні на ниточках-брителях з синіми оксамитовими високими рукавичками

Як передає Politeka.net, у своєму Instagram Віра постала у вишуканому вбранні, концертному вечірньому платті з паєток на тонких бретелях і зі шнурівкою на спині сріблястого кольору.

Віра розмістила фото в різних позах і ракурсах, а також невелике відео, на якому швидко йде на камеру, а потім спокусливо прогинається, згинаючись і виляючи стегнами.

Віра показала кілька видів в кольоровому і чорно-білому кольорі, на сцені і в гримерці. Так Вероніка вирішила привернути увагу глядачів до випуску "Вечірнього Кварталу" який проходив у суботу ввечері в ефірі "1+1".

"Прямо зараз включайте 1 + 1! Kvartal95official вже в ефірі! Там скоро буде звучати пісня "чому" в дуже незвичайній інтерпретації;))))", - написала дівчина. Звичайно ж шанувальник, які невпинно стежать за своєю улюбленицею подивилися передачу, і залишили свої коментарі під фото і відео Кекелії.

"Моя красива🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥", "❤️❤️❤️❤️ Дуже красиво🔥 ❤ ️ ❤ ️ ", "Вау 🙌", " чудова", " ой, яка ж ви чарівна😘 💕 💕 💕 💕 💕", - написали фанати.

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