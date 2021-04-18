Телезірка і популярна модель Кайлі Дженнер у маленькому рожевому купальнику показала сміливий образ
Молода бізнесменка і блогер Кайлі Дженнер є наймолодшою з сімейства Кардашьян. Це не завадило дівчині перетворитися, стати популярною в мережі завдяки незвичайному почуттю стилю і виділитися на тлі інших красунь з пишними формами.
Після того, як Кайлі скинула більше 15 кілограм, вона стала показувати фігуру в купальниках набагато частіше, акцентуючи увагу на плоскому животі і пишних стегнах. Примітно, що відмінною рисою стилю Дженнер-молодшої вважаються бікіні і зачіски. Кайлі постійно нарощує волосся, фарбується в різні кольори і дивує появами на публіці.
Цього разу в рожевому бікіні дівчина покрутилася перед дзеркалом і похвалилася заодно нарощеними пасмами, що дістають помітно нижче попереку. Різкий перехід від каре до кучерявим локонам в стилі Рапунцель – вже звична справа для красуні.
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Також на інших нових фотографіях Кайлі відображена на борту повітряного судна, вона ефектно позує фотографу, розкинувшись в кріслі.
У підписі до фотографій Дженнер загадково написала:"це бізнес, дитинко". А зачаровані фанати почали активно обговорювати її знімки, засинаючи компліментами в коментарях до фото.
"Не можу дочекатися, щоб побачити, над чим ви працюєте", " Ти така приголомшлива! Серце, душа, дух! Я в захваті", " обожнюю відповідну форму!", "Королева", "красуня", "чудова", - пишуть користувачі.
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