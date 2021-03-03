Знаменитая американская модель и звезда реалити-шоу Кортни Кардашьян показала фигуру в купальнике на новом селфи

Знаменитость решила порадовать фанатов новым снимком на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

На фото Кортни фотографирует себя в зеркале, позируя в спальне на фоне окна. Несмотря на то, что модель позирует дома, она одета в черный цельный купальник. Наряд с глубоким вырезом подчеркивает все изгибы фигуры красотки.

Образ Кортни дополнила черная кепка в тон купальнику. Волосы красотка оставила распущенными, а на ее лице минимум макияжа. В целом старшая сестра Кардашьян выглядит очень естественно и непринужденно.

Ее поклонники тут же принялись засыпать Кортни комплиментами в комментариях к снимку.

«Я восхищаюсь тобой», «Тело мечты», «Ты лучшая», «Ты такая роскошная», «Моя диснеевская принцесса», - пишут люди.

Ранее мы писали, что в Инстаграм не так давно появился один из смелых кадров Кортни и Кайли Дженнер, которые решили показать фигуры перед зеркалом в ванной. Для идеального кадра сестры расстегнули свои белые рубашки и частично показали бюст.

Так как обе брюнетки очень похожи, они сделали немного разные позы и повернулись поближе к друг другу.

Напомним, сестренки Кайли Дженнер и Кортни Кардашьян показали, кто горячее, приспустив наряды: "Как мамочка".

Как сообщала Politeka, горячая сестричка Кардашьян расставила ножки в сапожках, завлекая самым аппетитным: "Сделала мой день".

Также Politeka писала, что Кортни Кардашьян в чулках эффектно вытянулась у камина, лишив слов даже дерзкую Ким: "Да, мамочка".