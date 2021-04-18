Телезвезда и популярная модель Кайли Дженнер в маленьком розовом купальнике показала смелый образ

Молодая бизнесменша и блогер Кайли Дженнер является самой младшей из семейства Кардашьян. Это не помешало девушке преобразиться, стать популярной в сети благодаря необычному чувству стиля и выделиться на фоне других красоток с пышными формами.

После того, как Кайли сбросила более 15 килограмм, она стала показывать фигуру в купальниках намного чаще, акцентируя внимание на плоском животе и пышных бедрах. Примечательно, что отличительной чертой стиля Дженнер-младшей считаются бикини и прически. Кайли постоянно наращивает волосы, красится в разные цвета и удивляет появлениями на публике.

В этот раз в розовом бикини с цепочкой на талии девушка покрутилась перед зеркалом и похвасталась заодно наращенными прядями, достающих заметно ниже поясницы. Резкий переход от каре к кудрявым локонам в стиле Рапунцель – уже привычное дело для красотки.

Также на других новых фотографиях Кайли запечатлена на борту воздушного судна, она эффектно позирует фотографу, раскинувшись в кресле.

В подписи к фотографиям Дженнер загадочно написала: "Это бизнес, детка". А очарованные фанаты принялись активно обсуждать ее снимки, засыпая комплиментами в комментариях к фото.

"Не могу дождаться, чтобы увидеть, над чем вы работаете", "Ты такая потрясающая! Сердце, душа, дух! Я в восторге", "Обожаю подходящую форму!", "Королева", "Красотка", "Восхитительная", - пишут пользователи.