Телезвезда и популярная модель Кайли Дженнер в маленьком розовом купальнике показала смелый образ
Молодая бизнесменша и блогер Кайли Дженнер является самой младшей из семейства Кардашьян. Это не помешало девушке преобразиться, стать популярной в сети благодаря необычному чувству стиля и выделиться на фоне других красоток с пышными формами.
После того, как Кайли сбросила более 15 килограмм, она стала показывать фигуру в купальниках намного чаще, акцентируя внимание на плоском животе и пышных бедрах. Примечательно, что отличительной чертой стиля Дженнер-младшей считаются бикини и прически. Кайли постоянно наращивает волосы, красится в разные цвета и удивляет появлениями на публике.
В этот раз в розовом бикини с цепочкой на талии девушка покрутилась перед зеркалом и похвасталась заодно наращенными прядями, достающих заметно ниже поясницы. Резкий переход от каре к кудрявым локонам в стиле Рапунцель – уже привычное дело для красотки.
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Также на других новых фотографиях Кайли запечатлена на борту воздушного судна, она эффектно позирует фотографу, раскинувшись в кресле.
В подписи к фотографиям Дженнер загадочно написала: "Это бизнес, детка". А очарованные фанаты принялись активно обсуждать ее снимки, засыпая комплиментами в комментариях к фото.
"Не могу дождаться, чтобы увидеть, над чем вы работаете", "Ты такая потрясающая! Сердце, душа, дух! Я в восторге", "Обожаю подходящую форму!", "Королева", "Красотка", "Восхитительная", - пишут пользователи.
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