Відома українська актриса Катерина Нікітіна, зірка "Жіночого кварталу", показала себе в ефектному образі

Як пише Politeka.net, Катерина Нікітіна вже кілька років є учасницею шоу "Жіночий квартал". Красуня обожнює гімнастику і розтяжки, а грає зазвичай "дівчинку не в собі". Актриса також активно веде соціальні мережі, де вражає цікавими образами.

Цього разу Нікітіна показала себе в приталеному блискучому платті. Образ красуня доповнила стильними прикрасами, трохи вигнувшись, щоб показати ідеальну фігуру.

"VOGUE Ukraine, мені здається, я б непогано виглядала у вашому журналі", - написала Катя і зазначила фотографа Марту Адамчук, яка і зробила кадр.

"Джазова дівчина"," і не тільки в Vogue, є ще багато класних журналів"," вогонь","Люблю".

Ми писали, що зірка студії "Квартал 95" Катерина Нікітіна перетворилася на незвичайну диву з пов'язкою з крил на голові.

Дівчина поділилася незвичайним і чуттєвим кадром, на якому позувала в неймовірному образі ангела з крилами на голові, а також додала глибокодумний підпис.

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