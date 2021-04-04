Звезда Студии «Квартал 95» Екатерина Никитина показала роскошный вечерний образ и откровенно рассказала о своем недостатке

Как сообщает Politeka.net, артистка «Женского Квартала» поделилась новым постом в своем Инстаграм. В нем Никитина призналась поклонникам, что раньше постоянно делала то, что раздражает очень многих людей: опаздывала.

«Я раньше, очень часто опаздывала...Моя бабушка, меня постоянно за это ругала! И я одно время злилась, а потом наконец-то перестала заставлять людей ждать и поняла, как же она была права! Благодарна ей за это! Опоздание убивает хорошее мнение о тебе! И это факт!», - написала юмористка.

Она также призвала людей быть пунктуальными.

Свой пост Никитина решила сопроводить новыми фото. Судя по всему, они были сделаны в гримерке.

На снимках артистка позирует в длинном черном платье. Облегающий наряд, украшенный крупными пайетками, соблазнительно подчеркивает фигуру артистки. Никитина соблазнительно выгибается перед камерой в томной позе, демонстрируя свой женственный шарм.

Поклонники Никитиной не смогли пройти мимо ее поста.

«Очень красивая», «Красоточка», «"ТЫ чё такая дерзкая а?" Огонь», «супер какая грациозная, нежная, обаятельная, обворожительна сногсшибательная)) львица», - пишут люди в комментариях.

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