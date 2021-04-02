Известная актриса Екатерина Никитина, звезда "Женского квартала", показала себя в горячем образе
Как пишет Politeka.net, Екатерина Никитина является не только звездой "Женского квартала", но и прославилась в родном Кременчуге, как преподаватель по танцам, фитнесу и гимнастике. Красотка обожает делать шпагаты и радовать интересными образами в Инстаграм.
В этот раз красотка показалась в прозрачном наряде. Красотка дополнила образ стильной фуражкой и шикарным маникюром. Кадры в цветном и черно-белом варианте получились очень горячими.
Фанаты поставили более 500 лайков и написали комментарии:
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На опубликованных кадрах Никитина исполняет зажигательный танец на камеру. На ней надето черное платье под самое горло с фатином наверху, которое одновременно строгое и романтичное.
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