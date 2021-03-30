Артистку можно не узнать

Звезда "Женского квартала", Екатерина Никитина, стала просто неузнаваемой в новом образе

Артистка, которая активно занимается спортом, удивила изменением во внешности, пишет Politeka.net. 24-летняя блондинка будоражит сознания фанатов своей подтянутой фигурой.

К слову красотка часто хвастается своей великолепной растяжкой, а недавно также рассказала, что завоевала третье место в микс-турнире по теннису.

В этот раз Екатерина решила удивить поклонников, появившись в новом, необычном образе.

Артистка позировала в полупрозрачном наряде, под котором просматривалась обнаженная грудь. Красотка надела седой парик из волнистых локонов, а сверху - сверкающую черную кепочку.

Черные украшения на пальцах стали дополнительным акцентом - получились ногти-сабли.

"Сперва все кажутся прекрасными. Но, немного сближения и ты теряешься в их лжи. А дальше выбор за тобой...", - написала артистка.

За четыре часа публикация собрала более 900 лайков и много комментариев.

К слову, фото сделала коллега Екатерины, Марта Адамчук, которая увлекается съемкой.

"У нас на съемке сближения закончилось иначе 😁😁😁 Катюня, любим тебя 🤍", - прокомментировала Марта.

"А КТО-то такой прекрасный 😍", "Вау вау вау😍 очень круто!!", "Ваааау😍😍😍у меня аж слюнка потекла🤤", "Нежная🌹", "Леди Гага нервно курит", - написали остальные пользователи сети.

Напомним, Екатерина Никитина участвовала в «Лига смехе», откуда и попала на шоу "Женский Квартал".

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