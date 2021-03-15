Известная украинская актриса Екатерина Никитина, звезда "Женского квартала", показала, как проводит время вне съемок

На кадрах Катя была раздетой, лежа на кушетке. Девушка накинула сверху полотенце, а себя снимала в зеркало, демонстрируя оголенные ягодицы. Как можно понять, Никитина отправилась на массаж. Актриса постоянно меняла кадр, показывая то себя, то молодого человека, которую доверила помять свое тело. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.





"Ну что, полетели...", - написала Екатерина под фото.

Фанаты не ставили лайки и не писали и не писали комментарии, но обычно красотку не оставляют без комплиментов:

"Хорошо. Шок-контент )))", "Не совсем голенькая", "Неотразима", "Неплохая перспектива. Впал в дисперсию", "Не, ну да", "Сладкий маленький тигрёнок!", "Просто чистый класс!", "Бог мой какая красота", "Да, крошка, настроение огонь", "Так выглядит счастливая женщина", "Очаровашка, зажигалочка.

Мы писали, что звезда студии "Квартал 95" Екатерина Никитина показала впечатляющие кадры своего "испытания".

Так, в аккаунте Никитиной появилось видео со сцены, где прямо возле нее появляются огни. На опубликованном видео можно увидеть, как Никитина стоит на сцене, как вдруг с обеих сторон рядом с ней появляются огни.

Напомним, полураздетая красотка из "Женского квартала" поразила пикантным видео с "полицейской"

А еще Politeka писала, что обжигающая блондинка из "Квартал 95" поразила роскошью в декольте

Также Politeka сообщала, что блондинка из "Женского квартала" показала, что умеет вытворять ртом под музыку



