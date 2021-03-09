Известная актриса Екатерина Никитина, звезда "Женского квартала", показала себя в новом образе

На фото Никитина позировала в наряде с декольте, в котором можно увидеть роскошную подвеску. Также вырезы были на боках у костюма, а волосы Екатерина решила оставить распущенными. Девушка взялась рукой за талию, а взгляд отвела от объектива камеры. Кадр получился довольно интересным, ведь образ у девушки вышел необычным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Наша модель Екатерина Никитина огонь", - подписали фотографию в Инстаграм.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, но обычно звезду засыпают комплиментами:

"Да, крошка, настроение огонь", "Так выглядит счастливая женщина", "Очаровашка, зажигалочка. Процветай, радуйся и дари радость" "Опьянела от весны, даже ножки не держат, спасибо, стены помогают", "У каждой женщины в гардеробе должно быть черное платье..Оно подчеркивает твою грацию!Королевы повадки..100 баллов..".

Сообщалось, что известная украинская актриса Екатерина Никитина устроила зажигательные танцы, поманив языком.

На опубликованных кадрах Никитина исполняет зажигательный танец на камеру. На ней надето черное платье под самое горло с фатином наверху, которое одновременно строгое и романтичное.

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