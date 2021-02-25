Известная украинская актриса Екатерина Никитина, звезда "Квартал 95" и "Женского квартала", показала себя и задала вопрос

На фото Никитина позирует в коротеньких шортиках, топе и носочках. Звезда села на колени и расставила ножки, показывая в лучшем виде ягодицы. Красотка дополнила образ косичками, а волосы собрала в хвост, чтобы не мешали. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Отдельный организм, девушки, кто умеет?", - написала Никитина под фото.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, но обычно звезду засыпают комплиментами:

"Женщина, это очень горячо", "Красивая", "Горячая штучка", "У меня восторг от сильных женщин", "Удивите свою истинную внешность на все 100% уникальной природной невероятной красотой", "Ты классная, Катюша", "Ой, что ты со мной делаешь своей красотой".

Мы писали, что актриса Екатерина Никитина, звезда "Квартал 95", изумила смелым ракурсом.

Так, Никитина, увлекающаяся пол дэнсом (то есь танцами на шесте), решила позабавить публику акробатическим трюком. Девушка, будучи в топе, узких шортиках и ботинках на массивном каблуке, сложилась попоплам, повернувшись к камере задом.

Напомним, роскошная блондинка из "Квартала 95" показала свою женскую силу в коротком топе

А еще Politeka писала, что блондинка-красотка из "Квартал 95" Никитина нашла в себе изъян, который многое портит

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