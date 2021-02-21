Известная актриса Екатерина Никитина, звезда "Квартал 95", показала себя в свежем образе

На фото Никитина позирует в шортиках и топе. Красотка задрала одну ножку на стул, а в руке держала гантелю. Волосы у Екатерины были собраны в хвост, чтобы не мешали делать зарядку. Актриса снимала себя на телефон, стоя перед зеркалом и хвастаясь идеальной фигуркой, в частности, плоским животиком. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на профиль актриcы в социальной сети Инстаграм.

"А как там ваше утро?", - написала звезда под кадром в сторис.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии под фото, но обычно красотку без комплиментов не оставляют:

"Катюша, фигура у тебя просто топ. Очень прямо просто хорошая", "Ням", "Огонь", "Красотка и милашка", "Танцевальная королева", "Да, и левая ничего так", "Сильная малышка", "Ух, машина", "Кому такая жена попадется - сладко не придется", "Мощная", "Очень красиво выглядишь", "Крошка на миллион долларов", "Катюха, даже Хабиб ушел,. поняв, кто может попасть с ним".

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На кадрах отчетливо виден смелый поступок Екатерины. Она выбежала из бани в одном купальнике на мороз и бросилась в сугроб.

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