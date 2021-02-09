Известная украинская актриса Екатерина Никитина, звезда "Женского квартала", показалась на каблуках

На фото Никитина позировала в боди и колготах. Красотка присела на корточки, а образ дополнила стильными сапогами на каблуках. Екатерина позировала боком, хвастаясь безупречными ягодицами, которые оказались не прикрыты. Актриса смотрела в камеру, делая кадр максимально соблазнительным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на профиль знаменитости в социальной сети Инстаграм.

Фанаты поставили почти 3 тысячи лайков и написали множество комплиментов:

"Альфа-самцы вошли в комментарии", "Красотка", "Кошечка.ua", "Богиня", "Сладкий маленький тигренок", "Все руки на стол", "Вау, какая красотка", "Вау, вот это эстетика", "Убийственная красотка", "Чмок, мое солнышко", "Соблазнительная", "Ведь теперь сон мне не видать", "Пора в аптеку за снотворным", "Бейба", "Ты и солнце, это что-то прекрасное".

Мы писали, что украинская красотка и звезда "Женского квартала" Екатерина Никитина показала, как ее меняет мейкап.

Ролик, снятый в гримерке, начинается с того, что в кадре появляется Екатерина Никитина без особого мейкапа.

Напомним, блондинка-красотка из "Женского квартала" в прозрачном боди задрала ножку выше головы

А еще Politeka писала, что блондинка из "Квартал 95" блеснула своими сокровищами в соблазнительном декольте

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