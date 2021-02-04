Актриса Екатерина Никитина, звезда "Квартал 95", изумила смелым ракурсом
Как передает Politeka.net, 24-летняя знаменитость опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором застыла в "неудобной" позе.
Так, Никитина, увлекающаяся пол дэнсом (то есь танцами на шесте), решила позабавить публику акробатическим трюком. Девушка, будучи в топе, узких шортиках и ботинках на массивном каблуке, сложилась попоплам, повернувшись к камере задом. Актриса с "достоинством" на пол-экрана, как у светской львицы Ким Кардашьян, привела публику в замешательство.
Место для трюка Никитина также выбрала необычное - расположилась в углу помещения с огромными зеркалами на всю стену. Так что картинка раздвоилась, и казалось, что Кать намного больше.
"🤪🍑 Не всегда ж вам тут красивые фотки показывать😂", - говорится в подписи. Девушка обладает отменным чувством юмора, поэтому порой может посмеяться над собой.
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Пользователи оценили шутку Никитиной, кинувшись комментировать увиденное:
"Поиск рабочей стороны)"
"Попа как орех так и просится на грех😁😘"
"Я один перевернул телефон?"
"Вроде ж не сезон на персики ещё, наверное турецкий)))"
"Все просто шикарно)"
"Хорошо стоишь"
"А чем тут не красивые😍"
"как не стыдно без нижнего белья"
Ранее мы сообщали, Никитина продемонстрирвала успехи в танцах на шесте. В топе, леопардовых лосинах и на стрипах девушка изумила растяжкой.
"Ого🤔"; "Вызывайте экзорциста🤣"; "Красиво смотреть как красивая девчонка красиво такое делает 👀"; "с ума сойти, как красиво же😍🤤💞", - отреагировали в Сети.
Напомним, подопечная Елены Кравец устроила горячие танцы у шеста, в "Женском квартале" такое не покажут
Также Politeka сообщала, что блондинка из "Квартал 95" засветилась без косметики и показала довольный оскал