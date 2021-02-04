Известная украинская актриса Екатерина Никитина, звезда "Квартал 95", показала себя в новом образе
На кадрах Екатерина была в наряде с декольте и без белья. Никитина смотрела в камеру, хвастаясь своими украшениями на шее и в ушах. Девушка продемонстрировала множество разных вариантов, хвастаясь большими запасами. Кадры получились увлекательными и манящими. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Хорошего дня", - подписала звезда кадры.
Фанаты посмотрели ролик более 3 тысяч раз и написали комментарии:
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Мы писали, что актриса Екатерина Никитина обескуражила необычным талантом.
Так, Екатерина в лосинах леопардовой расцветки, черном топе и в брутальных ботинках-стрипах максимально растянулась вдоль шеста, покорив своим необычным талантом.
Аппетитная красотка мастерски закрутилась в крендель - за этой легкостью, скорее всего, стоит не одна изнурительная тренировка.
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