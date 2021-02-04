Известная украинская актриса Екатерина Никитина, звезда "Квартал 95", показала себя в новом образе

На кадрах Екатерина была в наряде с декольте и без белья. Никитина смотрела в камеру, хвастаясь своими украшениями на шее и в ушах. Девушка продемонстрировала множество разных вариантов, хвастаясь большими запасами. Кадры получились увлекательными и манящими. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Хорошего дня", - подписала звезда кадры.

Фанаты посмотрели ролик более 3 тысяч раз и написали комментарии:

"Новое лицо "Золотого віку"?", "Ну красотка", "Красотка", "Последние две пары тебе очень идут", "Огонь девка", "Ааа, ты красивая", "Лучшие друзья девушек -это бриллианты".

Мы писали, что актриса Екатерина Никитина обескуражила необычным талантом.

Так, Екатерина в лосинах леопардовой расцветки, черном топе и в брутальных ботинках-стрипах максимально растянулась вдоль шеста, покорив своим необычным талантом.

Аппетитная красотка мастерски закрутилась в крендель - за этой легкостью, скорее всего, стоит не одна изнурительная тренировка.

Напомним, блондинка из "Квартал 95" в тесных шортиках сложилась пополам, изумив "достоинством", как у Ким

А еще Politeka писала, что блондинка из "Квартала 95" в развратной одежде показала растяжку возле пилона

Также Politeka сообщала, что стройная блондинка из "Квартал 95" опасно расставила ножки, присев возле зеркала



