Известная актриса Екатерина Никитина, звезда "Квартал 95", сверкнула стройным телом в черном топе

Артистка оделась в соблазнительный наряд, демонстрируя свои красивые изгибы, пишет Politeka.net.

Никитина активно занимается спортом, в частности, звезда показывает свои тренировки "Pole dance". На одном из последних кадров Катя позировала в черном обтягивающем топике с прозрачной сеточкой. Длина одежды позволила полюбоваться идеальным прессом красотки.

Также звезда надела черные шортики, которые напоминали трусики.

Черные длинные гетры и ботинки на длинных шпильках и больший платформе - завершили дерзкий образ.

Красотка села перед зеркалом, широко расставив ножки. Она смотрела в телефон и распахнула губы.

В подписи артистка поставила простой смайлик: "😈".

За час пост собрал более 1,5 тысячи лайков, и много комментариев.

"ноги гнуться🔥😍", "Как будто, я влюбился тебя😅🥰🌹❤🖤", "как называется стиль танца?", "Все мои сосуды делают АУФ 🔥", "это как? это потом лечится?))))))", - написали пользователи сети.

Отметим, Екатерина Никитина родилась 22 марта 1996 года. Мама звезды - преподаватель в университете, а папа – сварщик.

Будущая артистка уже с 17 лет начала преподавать малышам танцы. Поэтому в родном Кременчуге ее знают как преподавателя танцев, фитнеса и гимнастики.

Сейчас Екатерина заканчивает обучение в Кременчугском национальном университете им. Остроградского по специальности «инженер компьютерных систем».

Напомним, подопечная Елены Кравец устроила горячие танцы у шеста, в "Женском квартале" такое не покажут

А еще Politeka писала, что эффектная блондинка из "Квартал 95" схватилась за шест, исполняя мечту фанатов

Также Politeka сообщала, что блондинка из "Квартал 95" засветилась без косметики и показала довольный оскал