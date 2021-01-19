Известная актриса Екатерина Никитина, звезда "Квартал 95", показала себя и рассказала о ЗАГСе

На фото Никитина позировала на камнях у пляжа. Звезда соблазнительно выгнулась, надев на себя черное бикини на ниточках. Волосы у Екатерины были собраны в хвост, а голову девушка задрала назад. Актриса хвасталась идеальной фигурой и релаксировала, показывая безупречные изгибы. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Что значит украдите меня? Крадут невест. Так что вначале море, потом ЗАГС... Или ЗАГС, а потом море?", - написал фанат.

"А можно пропустить вот этот ваш ЗАГС и просто два раза на море", - написала в ответ Екатерина.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, но обычно звезду засыпают комплиментами:

"Это точно бум", "Вау", "На это можно смотреть вечно", "Некультурно к своим подписчикам поворачиваться этой самой, хотя и красиво. Да".

Мы писали, что актриса студии "Квартал 95" Екатерина Никитина устроила фотосессию на природе показала, как любит Украину.

Девушка устроила фотосессию в поле среди подсолнухов. Она надела обтягивающие шорты и короткий розовый топ, который подчеркнул ее бюст. Звезда "Женского квартала" позирует рядом с цветами и лучезарно улыбается, демонстрируя свое прекрасное настроение.

Напомним, подопечная Елены Кравец устроила горячие танцы у шеста, в "Женском квартале" такое не покажут

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