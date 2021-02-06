Известная украинская актриса Екатерина Никитина, звезда "Женского квартала", показала себя во время фотосессии
На фото Никитина позирует в боди с прозрачной частью декольте. Екатерина сидела на полу, задрав ногу выше головы. Красотка оставила волосы распущенными, смотря прямо в камеру. Кадры получились эффектными и увлекательными, ведь растяжка у звезды действительно впечатляет. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Вы ещё не видели этих кадров. Там такие вкусняшки есть ммм). Назрел вопрос: "Много здесь людишек, которые со мной изначально из-за моей "ФИРМЕННОЙ НОГИ" (те кто нужно поймут)", - написала звезда под фото.
Фанаты посмотрели ролик почти 5 тысяч раз и написали комментарии:
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"Если что, я так могу и двумя, конечно помним", "Не, меня отдельные части тела не интересуют, я за весь комплект", "Бейонсе нервно курит в сторонке", "Жутковатые копытца!", "Вот это 100% уникальная природная красота с такой потрясающей фигурой ног невероятной красоты, вы действительно невероятно красивы".
Мы писали, что актриса Екатерина Никитина, звезда "Квартал 95", обескуражила необычным талантом.
24-летняя знаменитость опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежее видео, на котором продемонстрировала чудеса растяжки во время страстного танца на пилоне.
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