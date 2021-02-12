Актриса Екатерина Никитина, звезда "Квартал 95" и "Женского квартала", приковала к себе восхищенные взгляды
Как передает Politeka.net, 24-летняя знаменитость опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в соблазнительном образе и не менее пикантной позе.
Так, Екатерина позировала в черном "узком" боди, на стрипах с высоченным каблуком. Напомаженная блондинка лихо задрала ножку на табурет, слегка оттопырив "пятую точку" и прогнув спинку. Девушка "хищно" посмотрела в камеру, блеснув роскошным силуэтом.
В подписи Никитина кинула публике вызов: "🤍 Если бы ты стал мной на один день, что бы ты сделал?🙈😏".
Пользователи молниеносно отреагировали на слова актрисы и стали комментировать увиденное:
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"Купил бы автомобиль🔥"
"Сняла бы эти боты😂"
"Шпагат😂"
"Пошла б на пилоне крутиться весь день😉"
"Сниму все деньги с карты и исчезну, как туман на рассвете"
"Стала б на шпагат😂"
"Операцию по смене пола)"
"Я бы сошел с ума от того, кто я😉 (в хорошем смысле)"
"Вай - красота глаза слепит 😍 💥🌹💥"
Ранее мы рассказывали, как Никитина покорила отменным чувством юмора, выставив себя в неприглядном свете. Девушка, как известно, увлекается пол дэнсом (танцами на шесте), но, устав, видимо, от однообразных горячих фото, решила позабавить публику "акробатическим трюком", сложившись попоплам.
Будучи в коротких шортиках, актриса, с "достоинством" на пол-экрана, вызвала оторопь.
"Поиск рабочей стороны)"; "Попа как орех так и просится на грех😁😘"; "Вроде ж не сезон на персики ещё, наверное турецкий)))"; "Все просто шикарно)"; "Хорошо стоишь"; "как не стыдно без нижнего белья", - отреагировали пользователи.
Напомним, блондинка-красотка из "Женского квартала" в прозрачном боди задрала ножку выше головы
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