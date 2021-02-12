Актриса Екатерина Никитина, звезда "Квартал 95" и "Женского квартала", приковала к себе восхищенные взгляды

Как передает Politeka.net, 24-летняя знаменитость опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в соблазнительном образе и не менее пикантной позе.

Так, Екатерина позировала в черном "узком" боди, на стрипах с высоченным каблуком. Напомаженная блондинка лихо задрала ножку на табурет, слегка оттопырив "пятую точку" и прогнув спинку. Девушка "хищно" посмотрела в камеру, блеснув роскошным силуэтом.

В подписи Никитина кинула публике вызов: "🤍 Если бы ты стал мной на один день, что бы ты сделал?🙈😏".

Пользователи молниеносно отреагировали на слова актрисы и стали комментировать увиденное:

"Купил бы автомобиль🔥"

"Сняла бы эти боты😂"

"Шпагат😂"

"Пошла б на пилоне крутиться весь день😉"

"Сниму все деньги с карты и исчезну, как туман на рассвете"

"Стала б на шпагат😂"

"Операцию по смене пола)"

"Я бы сошел с ума от того, кто я😉 (в хорошем смысле)"

"Вай - красота глаза слепит 😍 💥🌹💥"

Ранее мы рассказывали, как Никитина покорила отменным чувством юмора, выставив себя в неприглядном свете. Девушка, как известно, увлекается пол дэнсом (танцами на шесте), но, устав, видимо, от однообразных горячих фото, решила позабавить публику "акробатическим трюком", сложившись попоплам.

Будучи в коротких шортиках, актриса, с "достоинством" на пол-экрана, вызвала оторопь.

"Поиск рабочей стороны)"; "Попа как орех так и просится на грех😁😘"; "Вроде ж не сезон на персики ещё, наверное турецкий)))"; "Все просто шикарно)"; "Хорошо стоишь"; "как не стыдно без нижнего белья", - отреагировали пользователи.

Напомним, блондинка-красотка из "Женского квартала" в прозрачном боди задрала ножку выше головы

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