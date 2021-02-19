Известная актриса Екатерина Никитина, звезда "Женского квартала", показала свежий образ и рассказала о проблеме

На фото красотка позировала в красном платье, развернувшись боком к объективу камеры. Никитина дополнила образ большими серьгами, а волосы оставила распущенными. Екатерина смотрела в камеру, хвастаясь ярким вечерним мейкапом, делая кадр еще более привлекательным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Вроде как все прекрасно на фото, но есть одно НО.

Моя мочка уха, явно не справляется с этой серьгой", - написала Никитина под фото.

Фанаты поставили более 700 лайков и написали комментарии:

"Очень красивая", "Красотка", "Есть одно НО, Серьго Нино", "Огонь, как обычно волшебная", "И не только!!! Вы мадам на фото грустны, и вам не к лицу! Улыбнись и мир взорвется".

Мы писали, что актриса Екатерина Никитина потрясла героическим поступком на день Святого Валентина.

На кадрах отчетливо виден смелый поступок Екатерины. Она выбежала из бани в одном купальнике на мороз и бросилась в сугроб. Никитина перевернулась несколько раз, а потом радостная побежала по ступеньках, вытерлась полотенцем и забежала в здание.

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