Актриса Екатерина Никитина, звезда "Квартал 95" и "Женского квартала" потрясла героическим поступком на день Святого Валентина

Соответствующую видеозапись 24-летняя знаменитость опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм, передает Politeka.net

«Я просто оставлю это здесь 😂

Мое #14ферваля 😆», - назвала видео артистка.

На кадрах отчетливо виден смелый поступок Екатерины. Она выбежала из бани в одном купальнике на мороз и бросилась в сугроб. Никитина перевернулась несколько раз, а потом радостная побежала по ступеньках, вытерлась полотенцем и забежала в здание.

Поклонники потрясены и не скрывают эмоций от увиденного. Некоторые, посчитали это чистым безумством.

"Ты из ума выжила?!!!!", "Катюша, какая ты смелая", "Малая ты замёрзла??)))", - пишут вс ети.

Ранее мы рассказывали, как Никитина покорила отменным чувством юмора, выставив себя в неприглядном свете. Девушка, как известно, увлекается пол дэнсом (танцами на шесте), но, устав, видимо, от однообразных горячих фото, решила позабавить публику "акробатическим трюком", сложившись попоплам.

Будучи в коротких шортиках, актриса, с "достоинством" на пол-экрана, вызвала оторопь.