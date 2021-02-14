Актриса Екатерина Никитина, звезда "Квартал 95" и "Женского квартала" потрясла героическим поступком на день Святого Валентина
Соответствующую видеозапись 24-летняя знаменитость опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм, передает Politeka.net
«Я просто оставлю это здесь 😂
Мое #14ферваля 😆», - назвала видео артистка.
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На кадрах отчетливо виден смелый поступок Екатерины. Она выбежала из бани в одном купальнике на мороз и бросилась в сугроб. Никитина перевернулась несколько раз, а потом радостная побежала по ступеньках, вытерлась полотенцем и забежала в здание.
Поклонники потрясены и не скрывают эмоций от увиденного. Некоторые, посчитали это чистым безумством.
"Ты из ума выжила?!!!!", "Катюша, какая ты смелая", "Малая ты замёрзла??)))", - пишут вс ети.
Ранее мы рассказывали, как Никитина покорила отменным чувством юмора, выставив себя в неприглядном свете. Девушка, как известно, увлекается пол дэнсом (танцами на шесте), но, устав, видимо, от однообразных горячих фото, решила позабавить публику "акробатическим трюком", сложившись попоплам.
Будучи в коротких шортиках, актриса, с "достоинством" на пол-экрана, вызвала оторопь.
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