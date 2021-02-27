Звезда студии «Квартал 95» Екатерина Никитина покрасовалась перед камерой в женственном образе с нового концерта
На своей странице в Инстаграм юмористка показала образ, в котором она выступала на сцене «Женского Квартала», и который особенно сильно запал ей в душу. Об этом пишет Politeka.net.
Никитина опубликовала видео, на котором демонстрирует свое преображение перед съемками. Вначале звезда появляется перед камерой в обычном повседневном образе. Однако затем она приседает и резко «переодевается» в стильный наряд.
Так, для выступления ей подобрали привлекательный нежно-зеленый костюм с короткой обтягивающей юбкой. Оригинальным акцентом стали высокие белые сапоги, которые сделали образ Никитиной более эпатажным.
Особого лоска блондинке придала пышная гламурная укладка.
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На видео Никитина старательно позирует перед камеру, показывая соблазнительные движения под музыку. Артистка томно приседает и поднимается вверх, демонстрируя грацию настоящей кошечки.
«Кайфую от своего образа на Женском Квартале», - написала юмористка.
В комментариях люди тут же отреагировали на ее пост.
«Красивый образ», «Красотка», «Очень классный образ, просто огонь», «Влюбился в тебя», «Кайфую от невероятных форм у Катюши, это все работа над собой», «Как интересно наблюдать, как прекрасный цветок распускается и становиться ещё краше, не останавливайся, лови момент», - пишут люди.
Напомним, блондинка из "Женского квартала" раскорячилась перед зеркалом, блеснув "орешком": "Женщина, это очень горячо".
Как сообщала Politeka, роскошная блондинка из "Квартала 95" показала свою женскую силу в коротком топе: "А как ваше утро?".
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