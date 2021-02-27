Звезда студии «Квартал 95» Екатерина Никитина покрасовалась перед камерой в женственном образе с нового концерта

На своей странице в Инстаграм юмористка показала образ, в котором она выступала на сцене «Женского Квартала», и который особенно сильно запал ей в душу. Об этом пишет Politeka.net.

Никитина опубликовала видео, на котором демонстрирует свое преображение перед съемками. Вначале звезда появляется перед камерой в обычном повседневном образе. Однако затем она приседает и резко «переодевается» в стильный наряд.

Так, для выступления ей подобрали привлекательный нежно-зеленый костюм с короткой обтягивающей юбкой. Оригинальным акцентом стали высокие белые сапоги, которые сделали образ Никитиной более эпатажным.

Особого лоска блондинке придала пышная гламурная укладка.

На видео Никитина старательно позирует перед камеру, показывая соблазнительные движения под музыку. Артистка томно приседает и поднимается вверх, демонстрируя грацию настоящей кошечки.

«Кайфую от своего образа на Женском Квартале», - написала юмористка.

В комментариях люди тут же отреагировали на ее пост.

«Красивый образ», «Красотка», «Очень классный образ, просто огонь», «Влюбился в тебя», «Кайфую от невероятных форм у Катюши, это все работа над собой», «Как интересно наблюдать, как прекрасный цветок распускается и становиться ещё краше, не останавливайся, лови момент», - пишут люди.

Напомним, блондинка из "Женского квартала" раскорячилась перед зеркалом, блеснув "орешком": "Женщина, это очень горячо".

Как сообщала Politeka, роскошная блондинка из "Квартала 95" показала свою женскую силу в коротком топе: "А как ваше утро?".

Также Politeka писала, что блондинка-красотка из "Квартал 95" Никитина нашла в себе изъян, который многое портит: "Есть одно но..."