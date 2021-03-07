Известная украинская актриса Екатерина Никитина, звезда "Квартал 95" и "Женского квартала", устроила зажигательные танцы, поманив языком
Как передает Politeka.net, соответствующее видео артистка разместила у себя в Инстаграм (чтобы просмотреть, доскролльте страницу до конца)
На опубликованных кадрах Никитина исполняет зажигательный танец на камеру. На ней надето черное платье под самое горло с фатином наверху, которое одновременно строгое и романтичное.
Девушка двигается под ритмичную музыку, высовывая язычок, а затем причмокивает губами. Волосы ее уложены красивыми волнистыми локонами, а на лице едва заметный макияж.
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" Уф багиня🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥😍😍😍😍😍😍😍 бомба граната", " Ага ага😂танцуй пока молодая! Завтра ваш праздник 💯💯💯🌹", "Вот это так красиво ❤️", пишут в сети.
Мы писали, что актриса Екатерина Никитина, звезда "Квартал 95", изумила смелым ракурсом.
Так, Никитина, увлекающаяся пол дэнсом (то есь танцами на шесте), решила позабавить публику акробатическим трюком. Девушка, будучи в топе, узких шортиках и ботинках на массивном каблуке, сложилась попоплам, повернувшись к камере задом.
Напомним, роскошная блондинка из "Квартала 95" показала свою женскую силу в коротком топе
А еще Politeka писала, что блондинка-красотка из "Квартал 95" Никитина нашла в себе изъян, который многое портит
Также Politeka сообщала, что красотка из "Женского квартала" в одном купальнике потрясла безумным поступком на морозе