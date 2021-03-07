Известная украинская актриса Екатерина Никитина, звезда "Квартал 95" и "Женского квартала", устроила зажигательные танцы, поманив языком

Как передает Politeka.net, соответствующее видео артистка разместила у себя в Инстаграм (чтобы просмотреть, доскролльте страницу до конца)

На опубликованных кадрах Никитина исполняет зажигательный танец на камеру. На ней надето черное платье под самое горло с фатином наверху, которое одновременно строгое и романтичное.

Девушка двигается под ритмичную музыку, высовывая язычок, а затем причмокивает губами. Волосы ее уложены красивыми волнистыми локонами, а на лице едва заметный макияж.

Фолловеры, в предверии 8 марта уже принялись поздравлять ее с женским днем.

" Уф багиня🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥😍😍😍😍😍😍😍 бомба граната", " Ага ага😂танцуй пока молодая! Завтра ваш праздник 💯💯💯🌹", "Вот это так красиво ❤️", пишут в сети.

Мы писали, что актриса Екатерина Никитина, звезда "Квартал 95", изумила смелым ракурсом.

Так, Никитина, увлекающаяся пол дэнсом (то есь танцами на шесте), решила позабавить публику акробатическим трюком. Девушка, будучи в топе, узких шортиках и ботинках на массивном каблуке, сложилась попоплам, повернувшись к камере задом.

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