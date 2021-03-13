Известная украинская актриса Екатерина Никитина, звезда "Женского квартала", устроила минуту релакса с подружкой

На кадрах Екатерина показалась в боди. Рядом можно увидеть другую девушку в полицейской форме. "Страж порядка" присела, расставив ножки, начав активно хлопать по оголенным ягодицам Никитиной под песню Насти Каменских. Девушки смеялись и веселились. Звезда волосы оставила распущенными, а свою подругу обняла за плечи. Кадры вышли очень зажигательными и пикантными, ведь красотки умеют заводить. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, но обычно звезду засыпают комплиментами:

"Альфа-самцы вошли в комменты", "Картины нужно рисовать с Вас)))", "Нормальный трицепс", "Красотка", "Не, ну да", "Сладкий маленький тигрёнок!", "Просто чистый класс!", "Бог мой какая красота", "Ведь теперь сон мне не видать", "Вау, вот это эстетика", "Чмок, мое солнышко".

Сообщалось, что популярная украинская актриса Екатерина Никитина показала свои таланты на пляже.

Красотка показала свою невероятную фигуру в купальнике, но особое внимание поклонников привлек шпагат звезды. Никитина позировала на пляже и возле бассейна, демонстрируя чудеса растяжки.

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