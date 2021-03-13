Звезда студии "Квартал 95" Екатерина Никитина показала впечатляющие кадры своего "испытания"

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу артистки в соцсети.

Так, в аккаунте Никитиной появилось видео со сцены, где прямо возле нее появляются огни. Чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца.

"Мини испытание! @zhenskiykvartal_official! Ну оно того стоит. Зато в кадре таааак красиво", - написала она.

На опубликованном видео можно увидеть, как Никитина стоит на сцене, как вдруг с обеих сторон рядом с ней появляются огни. Она реагирует на это довольно эмоционально - начинает кричать и смеяться одновременно.

"Как страшно!" - закричала она.

С ней согласился и мужчина за кадром.

"Мне кажется, это страшно", - сказал он.

В комментариях фолловеры звезды "Квартала 95" засыпали ее комплиментами, а также рассказали, что с нетерпением ждут нового выпуска "Женского квартала".

"Ура, сегодня", "Ну наконец-то", "Жду сегодня, ура", "Ты просто крутая и талантливая", "Супер, невероятная", "Какая ты красивая", "Эффектно смотрится", - пишут в комментариях.

Напомним, блондинка из" Женского Квартала "раскорячилась перед зеркалом, блеснув "орешком": "женщина, это очень горячо".

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