Звезда студии "Квартал 95" Екатерина Никитина показала впечатляющие кадры своего "испытания"
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу артистки в соцсети.
Так, в аккаунте Никитиной появилось видео со сцены, где прямо возле нее появляются огни. Чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца.
"Мини испытание! @zhenskiykvartal_official! Ну оно того стоит. Зато в кадре таааак красиво", - написала она.
На опубликованном видео можно увидеть, как Никитина стоит на сцене, как вдруг с обеих сторон рядом с ней появляются огни. Она реагирует на это довольно эмоционально - начинает кричать и смеяться одновременно.
Ани Лорак объявилась на вечеринке с экс-мужем Муратом, простила изменщика: "Через месяц будет..."
Счастливая Кароль заставила зрителей пищать от восторга, раскрыв свой секрет: "У меня будет..."
"Тело было в мешке для сахара": трагедия с 7-летней девочкой обрастает новыми деталями
7-летнюю девочку нашли на дне колодца в Одесской области: что известно на данный момент
Ольга Сумская в лосинах показала их с Борисюком роскошную спальню, размеры впечатляют: "Радуюсь..."
"Как страшно!" - закричала она.
С ней согласился и мужчина за кадром.
"Мне кажется, это страшно", - сказал он.
В комментариях фолловеры звезды "Квартала 95" засыпали ее комплиментами, а также рассказали, что с нетерпением ждут нового выпуска "Женского квартала".
"Ура, сегодня", "Ну наконец-то", "Жду сегодня, ура", "Ты просто крутая и талантливая", "Супер, невероятная", "Какая ты красивая", "Эффектно смотрится", - пишут в комментариях.
Напомним, блондинка из" Женского Квартала "раскорячилась перед зеркалом, блеснув "орешком": "женщина, это очень горячо".
Как сообщала Politeka, роскошная блондинка из "Квартала 95" показала свою женскую силу в коротком топе: "А как ваше утро?".
Также Politeka писала, что блондинка-красавица из "Квартал 95" Никитина нашла в себе изъян, который много портит: "Есть одно но..."