Известная украинская актриса Екатерина Никитина, звезда "Женского квартала", показала свое достижение

На фото Никитина была в черной маечке, а в руке держала ракетку для тенниса. Звезда улыбалась, демонстрируя медаль над декольте. Екатерина заняла третье место в микс-турнире по теннису и поделилась своими впечатлениями. На другом фото актриса уже показалась возле сетки, демонстрируя свою фигуру в лосинах. Также красотка поделилась еще несколькими кадрами, как провела этот день. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Это было феерически!

Микст-турнир! 3 место", - написала звезда.

"Это моя первая медаль!

Уверена не последняя!

Я сражалась до конца , и буду продолжать) Знаю, вы меня поддержите

Мой любимый момент с того дня в карусели в конце видео", - поделилась впечатлениями Никитина.

Мы писали, что известная актриса Екатерина Никитина, звезда «Квартал 95», рассмешила своих поклонников архивными кадрами.

На своей странице в социальной сети Инстаграм девушка опубликовала видео, на котором показала, как оконфузилась, открывая бутылку шампанского.

На записи звезда с подругой решили открыть игристый напиток, и эту почетную миссию взяла на себя Екатерина.

Напомним, раздетая блондинка из "Женского квартала" предалась наслаждению на массажном столе

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