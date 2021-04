Украинская актриса Екатерина Никитина, звезда "Женского квартала", показала себя в нежном образе

Как пишет Politeka.net, Екатерина Никитина уже давно выступает в "Женском квартале". Красотка впечатляет своим спортивным телом и часто демонстрирует растяжку. Не забывает девушка и социальных сетях, где часто публикует интересные фото.

В этот раз красотка в Инстаграм выбросила снимок, где показалась раздетой. Девушка снимала себя в черно-белом фильтре, показавшись по грудь. Взгляд и прическа добавили особой нотки нежности кадру.

"Why not? If? yes", - написала красотка, что в переводе звучит: "Почему нет, если да".

Фанаты не ставили лайки под публикацией и на писали комментарии, ведь снимок был размещен в всторис Инстаграм, где таких функций нет, но так и хочется добавить: "Чистый идеал".

Мы писали, что звезда "Женского квартала", Екатерина Никитина, стала просто неузнаваемой в новом образе.

В этот раз Екатерина решила удивить поклонников, появившись в новом, необычном образе.

Артистка позировала в полупрозрачном наряде, под которым просматривалась обнаженная грудь. Красотка надела седой парик из волнистых локонов, а сверху - сверкающую черную кепочку.

