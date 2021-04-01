Украинская актриса Екатерина Никитина, звезда "Женского квартала", показала себя в нежном образе
Как пишет Politeka.net, Екатерина Никитина уже давно выступает в "Женском квартале". Красотка впечатляет своим спортивным телом и часто демонстрирует растяжку. Не забывает девушка и социальных сетях, где часто публикует интересные фото.
В этот раз красотка в Инстаграм выбросила снимок, где показалась раздетой. Девушка снимала себя в черно-белом фильтре, показавшись по грудь. Взгляд и прическа добавили особой нотки нежности кадру.
"Why not? If? yes", - написала красотка, что в переводе звучит: "Почему нет, если да".
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Фанаты не ставили лайки под публикацией и на писали комментарии, ведь снимок был размещен в всторис Инстаграм, где таких функций нет, но так и хочется добавить: "Чистый идеал".
Мы писали, что звезда "Женского квартала", Екатерина Никитина, стала просто неузнаваемой в новом образе.
В этот раз Екатерина решила удивить поклонников, появившись в новом, необычном образе.
Артистка позировала в полупрозрачном наряде, под которым просматривалась обнаженная грудь. Красотка надела седой парик из волнистых локонов, а сверху - сверкающую черную кепочку.
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