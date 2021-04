Українська актриса Катерина Нікітіна, зірка "жіночого кварталу", показала себе в ніжному образі

Як пише Politeka.net, Катерина Нікітіна вже давно виступає в"жіночому кварталі". Красуня вражає своїм спортивним тілом і часто демонструє розтяжку. Не забуває дівчина і соціальних мережах, де часто публікує цікаві фото.

Цього разу красуня в Instagram викинула знімок, де здалася роздягненою. Дівчина знімала себе в чорно-білому фільтрі, показавшись по груди. Погляд і зачіска додали особливої нотки ніжності кадру.

"Why not? If? yes", - написала красуня, що в перекладі звучить: "чому ні, якщо так".

Фанати не ставили лайки під публікацією і на писали Коментарі, адже знімок був розміщений в всторис Instagram, де таких функцій немає, але так і хочеться додати: "чистий ідеал".

