Українська актриса Катерина Нікітіна, зірка "жіночого кварталу", показала себе в ніжному образі
Як пише Politeka.net, Катерина Нікітіна вже давно виступає в"жіночому кварталі". Красуня вражає своїм спортивним тілом і часто демонструє розтяжку. Не забуває дівчина і соціальних мережах, де часто публікує цікаві фото.
Цього разу красуня в Instagram викинула знімок, де здалася роздягненою. Дівчина знімала себе в чорно-білому фільтрі, показавшись по груди. Погляд і зачіска додали особливої нотки ніжності кадру.
"Why not? If? yes", - написала красуня, що в перекладі звучить: "чому ні, якщо так".
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Фанати не ставили лайки під публікацією і на писали Коментарі, адже знімок був розміщений в всторис Instagram, де таких функцій немає, але так і хочеться додати: "чистий ідеал".
Ми писали, що зірка "жіночого кварталу", Катерина Нікітіна, стала просто невпізнанною в новому образі.
Цього разу Катерина вирішила здивувати шанувальників, з'явившись в новому, незвичайному образі.
Артистка позувала в напівпрозорому вбранні, під яким проглядалася оголені груди. Красуня одягла сивий перуку з хвилястих локонів, а зверху - блискучу чорну кепочку.
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