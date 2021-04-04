Известная актриса Екатерина Никитина, звезда "Женского квартала", показала танец с подружкой
Как пишет Politeka.net, любительница спорта и юмора Екатерина Никитина недавно отпраздновала свое 25-летие. Девушка уже успела покорить сердца украинцев, выступая в "Женском квартале". Но останавливаться на этом красотка не собирается, ведь мечтает сняться в кинокомедии.
В этот раз Екатерина показала видео, где была в топике и лосинах. Красотка вместе с подружкой показала зажигательные танцы, двигаясь в такт. Ролик получился довольно эффектным и интересным, ведь красоткам есть что показать.
"Мой огонь. Наконец-то возвращение!", - написала Никитина.
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Фанаты посмотрели ролик почти 3 тысячи раз и написали комментарии:
"Ай, под конец чуток синхронности не хватило", "Супер-девочки", "Супер-хороша", "Умничка моя".
Мы писали, что актриса студии "Квартал 95" Екатерина Никитина устроила жаркие танцы на шесте вверх ногами.
Знаменитость выложила на своей странице в соцсети "Инстаграм" видеоролик, на котором продемонстрировала свои соблазнительные формы. На тренировку она вырядилась в черный топ, высокие трусы с декоративными веревочками, а также сапоги на шпильках.
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