Звезда "Женского квартала", Екатерина Никитина, покорила фигурой на каблуках
25-летняя артистка занимается спортом с раннего возраста именно поєтому ее фигура вызывает восхищение, пишет Politeka.net.
В новом посте в Инстаграм Никитина решила показать себя со смелого ракурса. Красотка предстала в черном боди, обтянувшем ее красивые формы, а благодаря крою оголились упругие ягодицы блондинки.
Никитина обула туфли на высоких каблуках и большой платформе. Звезда вытянулась, сидя на стуле и расставив ножки.
"Будет мне 40, никому не покажу свой 🍑, а пока можно 👅 Хотя... и в 40 покажу👀", - написала Екатерина.
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За пять часов публикация собрала более 4000 лайков и много комментариев.
"Сочнейшая 🍑", "Если красиво, то возраст значения не имеет", "Ты - прекрасна", "Привет а сколько тебе лет сейчас", "Вопрос как в 40 к таким фото муж отнесётся?", "Катяяяяяяяяя 🔥", "😍😍😍🔥🔥🔥Ракета Бомба Петарда ❗❗❗💪👍💋", "Умничка, хороша)", "Ждём завтрашних заголовков😂😂😂😂", "Ваша лучшая сторона🤣", "Ты просто супер🔥🔥🔥", - написали пользователи сети.
Напомним, Екатерина Никитина родилась 22 марта 1996 года в Кременчуге. Мама звезды - преподаватель в университете, а папа – сварщик.
Уже с 17 лет Катя начала преподавать малышам танцы. В своем родном городе артистку знают, как преподавателя танцев, фитнеса и гимнастики.
Отметим, красотка часто показывает, как занимается "Pole dance".
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