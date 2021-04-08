Звезда "Женского квартала", Екатерина Никитина, покорила фигурой на каблуках

25-летняя артистка занимается спортом с раннего возраста именно поєтому ее фигура вызывает восхищение, пишет Politeka.net.

В новом посте в Инстаграм Никитина решила показать себя со смелого ракурса. Красотка предстала в черном боди, обтянувшем ее красивые формы, а благодаря крою оголились упругие ягодицы блондинки.

Никитина обула туфли на высоких каблуках и большой платформе. Звезда вытянулась, сидя на стуле и расставив ножки.

"Будет мне 40, никому не покажу свой 🍑, а пока можно 👅 Хотя... и в 40 покажу👀", - написала Екатерина.

За пять часов публикация собрала более 4000 лайков и много комментариев.

"Сочнейшая 🍑", "Если красиво, то возраст значения не имеет", "Ты - прекрасна", "Привет а сколько тебе лет сейчас", "Вопрос как в 40 к таким фото муж отнесётся?", "Катяяяяяяяяя 🔥", "😍😍😍🔥🔥🔥Ракета Бомба Петарда ❗❗❗💪👍💋", "Умничка, хороша)", "Ждём завтрашних заголовков😂😂😂😂", "Ваша лучшая сторона🤣", "Ты просто супер🔥🔥🔥", - написали пользователи сети.

Напомним, Екатерина Никитина родилась 22 марта 1996 года в Кременчуге. Мама звезды - преподаватель в университете, а папа – сварщик.