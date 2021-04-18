Известная украинская актриса Екатерина Никитина, звезда "Женского квартала", показала себя в эффектном образе

Как пишет Politeka.net, Екатерина Никитина уже несколько лет является участницей шоу "Женский квартал". Красотка обожает гимнастику и растяжки, а играет обычно "девочку не в себе". Актриса также активно ведет социальные сети, где впечатляет интересными образами.

В этот раз Никитина показала себя в приталенном блестящем платье. Образ красотка дополнила стильными украшениями, немного выгнувшись, чтобы показать идеальную фигуру.

"VOGUE Ukraine, мне кажется, я бы неплохо смотрелась в вашем журнале", - написала Катя и отметила фотографа Марту Адамчук, которая и сделала кадр.

"Джазовая девчонка", "И не только в Vogue ,есть ещё много классных журналов", "Огонь", "Люблю".

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Девушка поделилась необычным и чувственным кадром, на котором позировала в невероятном образе ангела с крыльями на голове, а также добавила глубокомысленную подпись.

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