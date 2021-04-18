Відома телеведуча нещодавно взяла участь у суперфіналі шоу "Ліпсінк батл"

Тому зірка вирішила оригінально пожартувати над фанатами і нагадати, що вона і справді майстриня перевтілень.

В останньому ефірі Нікітюк довелося співати пісню відомої української співачки Раїси Кириченко. У підсумку, телеведучу здорово змінили, щоб зробити схожою на відому артистку.

Вирішивши скористатися фільтром, повністю перетворює обличчя в образ Instagram-ляльки, яка перестаралася з ботоксом і філерами, зірка почала обговорювати з фанатами ефір.

"Так, бігом всім дивитися, тут Леся пародіювала Раїсу Кириченко" - сказала Леся, прикидаючись іншою людиною під маскою. Відзначимо, що сама Нікітюк часто піднімає цю тему, обговорює з фанатами можливу пластику і любить пожартувати.

"Завжди хотіла зменшити собі зростання, але Пластична хірургія чомусь не дозволяє цього зробити. Звичайно ж, я замислювалася, що, може, мені якось зможуть підправити щось лікарі, але не більше. Не думаю, що це кардинально мене змінить. Я не стану Кім Кардашян або Веронікою Кастро», - коментувала свою зовнішність раніше сама Леся.

До цього Леся показу кадр, на якому показала досить пікантний образ. Перед камерою красуня з'явилася в стильній темній косусі з яскравими написами, яка прикриває фігуру. Однак, штани надіти забула, так що всі побачили її пружні вигини.

"Вогонь", "дуже красива", "Леся, ви, як завжди, прекрасні", " Краса!", "Ой, як красиво", "красива дуже", "така стильна", "Прекрасна Леся", "ти завжди на висоті", "Леся, ти супер", "Срамота", - пишуть користувачі в коментарях до фото.