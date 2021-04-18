Телеведуча Ольга Фреймут, яка любить роздавати поради з етикету, вразила несподіваним вчинком

Ведуча програм "Ревізор" і «Інспектор Фреймут», яка завжди намагається виглядати з "голочки", а також прищеплює українкам правила хороших манер раптом несподівано застрибнула на спину своєму чоловікові і гендиректору телеканалу Володимиру Локотко.

Спільний знімок Ольга виклала в розділі "сторіз" Інстаграма, передає Politeka.net.

У недільний вечір телеведуча вийшла з чоловіком на прогулянку і відобразила цей момент на камеру.

Що думають шанувальники Ольги ми не дізнаємося, так як можливість коментувати в цьому розділі відключена.

Відзначимо, що зі своїм третім і нинішнім чоловіком-генеральним директором "Нового каналу" Володимиром Локотком-Ольга Фреймут познайомилася, коли там працювала. Спочатку відносини у пари були робочими, без натяку на романтику або приховані один до одного почуття, проте пізніше, як розповіла Ольга в одному з інтерв'ю.



Раніше ми писали, що Фреймут показала свій новий портрет, на якому вона позує в ніжному і елегантному образі. На ній блуза бежевого кольору і витончені прикраси.

Макіяж Фреймут вибрала теж досить традиційний - в нюдових відтінках. Свої виразні вилиці телеведуча підкреслила хайлайтером, скульптуром і рум'янами, а для губ вибрала світло-рожеву помаду.

Нагадаємо, що самовпевнена Фреймут зізналася, як стала дружиною відомого продюсера: "Нав'язлива жінка може бути вульгарною, але...".

Як повідомляла Politeka, скандалістка Ольга Фреймут прикрилася хусткою, показавши, якою неженкою може бути: красномовні кадри.

Також Politeka писала, що Ольга Фреймут показала любов з чоловіком прямо в ресторані, рідкісні сімейні кадри: "відразу повеселів".