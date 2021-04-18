Телеведущая Ольга Фреймут, которая любит раздавать советы по этикету, поразила неожиданным поступком
Ведущая программ "Ревизор" и "Инспектор Фреймут", которая всегда старается выглядеть с «иголочки», а также прививает украинкам правила хороших манер вдруг неожиданно запрыгнула на спину своему супругу и гендиректору телеканала Владимиру Локотко.
Совместный снимок Ольга выложила в разделе «сториз» Инстаграма, передает Politeka.net.
В воскресный вечер телеведущая вышла с мужем на прогулку и запечатлела этот момент на камеру.
Что думают поклонники Ольги мы не узнаем, так как возможность комментировать в этом разделе отключена.
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Отметим, что со своим третьим и нынешним мужем – генеральным директором "Нового канала" Владимиром Локотком – Ольга Фреймут познакомилась, когда там работала. Сначала отношения у пары были рабочими, без намека на романтику или скрытые друг к другу чувства, однако позже, как рассказала Ольга в одном из интервью.
Ранее мы писали, что Фреймут показала свой новый портрет, на котором она позирует в нежном и элегантном образе. На ней блуза бежевого цвета и изящные украшения.
Макияж Фреймут выбрала тоже довольно традиционный - в нюдовых оттенках. Свои выразительные скулы телеведущая подчеркнула хайлайтером, скульптуром и румянами, а для губ выбрала светло-розовую помаду.
Напомним, что самоуверенная Фреймут призналась, как стала женой известного продюсера: "Навязчивая женщина может быть вульгарной, но...".
Как сообщала Politeka, скандалистка Ольга Фреймут прикрылась платком, показав, какой неженкой может быть: красноречивые кадры.
Также Politeka писала, что Ольга Фреймут показала любовь с мужем прямо в ресторане, редкие семейные кадры: "сразу повеселел".