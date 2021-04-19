Відома починаюча модель Соня Євдокименко, внучка Софії Ротару, показала себе на відпочинку

Як пише Politeka.net, Соня Євдокименко живе в США і пробує себе в акторській майстерності і в якості моделі. Дівчина активно розвиває Instagram, де за красунею стежать десятки тисяч людей. Соня не тільки публікує там свої офіційні фотозйомки, а й кадри з особистого життя.

Цього разу Євдокименко показала, як відпочиває на березі океану. Дівчина лежала в бікіні на пляжі і знімала себе на телефон, хвалячись фігурою.

"Скидання вихідних", - написала Соня під фото.

Фанати поставили більше тисячі лайків, включаючи бабусю Софію Ротару, і написали коментарі:

"Діамант", "Люблю тебе, пупсик", "підкажіть будь ласка бренд окулярів", "Красоточка".

Ми писали, що починаюча модель і співачка Соня Євдокименко, внучка знаменитої співачки Софії Ротару, показала себе.

Цього разу в маленькій чорній сукні Соня не тільки підкреслила струнку і витончену фігуру, але і захопила простотою свого образу під час прогулянки на узбережжі пізно вечір. На заході Соня пройшлася по берегу, розпустивши волосся і знявши взуття, щоб помочити ноги у воді.

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