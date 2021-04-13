Начинающая модель и певица Соня Евдокименко, тезка своей знаменитой бабушки Софии Ротару, изумила новыми кадрами

19-летняя красотка, как известно, вот уже несколько лет живет и учится в Нью-Йорке. Девушка переехала в США из Лондона, где окончила два класса старшей школы. Сейчас она занимается в известной школе дизайна «Парсонс».

Кроме учебы и ведения бьюти-блога Соня также успела обзавестить женихом-миллионером. В прошлом году девушка впервые показала публике своего бойфренда - 32-летнего IT-предпринимателя, вице-президента по маркетингу компании Readdle Дениса Жаданова. В 2018-м году молодой миллионер попал в американский рейтинг Forbes "Топ-30 предпринимателей Европы моложе 30 лет в сфере технологий".

На новых кадрах, опубликованных Соней в "сториз" в Инстаграм, девушка сначала показала утреннюю пробежку, на которой предстала в черном микротопе и лосинах, передает Politeka.net.

"Пришло время пошевелиться", - заявила она и следующим показала свой "побег" из города.

Внучка Ротару изумила фантастическими пейзажами, отметив как хорошо и спокойно наедине с природой. В конце счастливая Соня предстала в силуэтном белом мини-платье, похваставшись стройной фигуркой.

"Спонтанные побеги - лучшие!", - подытожила она.

Накануне Евдокименко опубликовала фото, сделанное на улицах вечернего Нью-Йорка. Молодая звезда предстала в черном брючном костюме. Штаны-клеш сделали ее ноги особенно длинными, а объемный пиджак подчеркнул миниатюрность красотки.

В комментариях под постом Софии оставили массу приятных слов:

«Какая красивая», «Модель», «Бабушка может гордиться», «Ты такая серьезная», «Вот это ножки!», «Ты невероятная красотка».

Напомним, что юная внучка Ротару в микро-топе и лосинах подала хороший пример, бабушка оценит: "Кто со мной?".

Как сообщала Politeka, внучка Ротару впечатлила не только ножками в кожаном мини: "Такая хорошенькая".