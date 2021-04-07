Начинающая модель и певица Соня Евдокименко, тезка своей знаменитой бабушки Софии Ротару, порадовала сочными кадрами
Как передает Politeka.net, 19-летняя красотка опубликовала свежие "сториз" у себя в Инстаграм, на которых предстала в спортивном зале.
Отметим, Соня рано решила связать свою жизнь с фешн-индустрией. Мечтая о карьере на международном уровне, девушка отправилась получать образование в Лондон. В столице Великобритании она училась в колледже гуманитарных наук. Затем переехала в Нью-Йорк, где продолжила обучение в школе дизайна.
Внучка ротару активно показывает и рассказывает в соцсети, как ей живется в США. На новых кадрах стройная блондинка позировала рядом с тренажерами. Она была в черном микротопе и узких лосинах, спрятав лицо за телефоном, которым снимала свое отражение в зеркале. Соня восхитила юной красотой, аккуратным бюстом, плоским животиком и точеными бедрами без намека на целлюлит.
"Ежедневные упражнения сроком на 10 дней начинаются сегодня. Кто со мной?", - спросила она у пользователей, получив почти стопроцентное одобрение. - "Рада видеть, что многие из вас присоединятся".
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Ранее мы рассказывали, Евдокименко заинтриговала ночной прогулкой по Нью-Йорку. На кадрах длинноногая красотка в тренче и клешевых брюках прошлась по улице, играя своими распущенными волосами. Позже соблазнительница сняла пиджак и перешла дорогу, кокетливо поглядывая в камеру.
"О прошлой ночи", - загадочно подписала кадры она.
Напомним, 19-летняя внучка Ротару забыла надеть лифчик, приковав внимание к хрупкой фигуре
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