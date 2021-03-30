Начинающая певица и модель Соня Евдокименко, внучка легендарной Софии Ротару, показала прогулку с парнем
Не так давно красотка рассказала о своих отношениях с 31-летним украинским бизнесменом-миллионером Денисом Жадановым, передает Politeka.net. Поклонники тут же стали говорить о возможной свадьбе.
Влюбленные пока никак не реагируют на слухи, продолжая делиться кадрами совместного времяпрепровождения.
Так, в одном из последних стори, которое снял Жаданов, видно, как Соня просто светится от счастья, и ее возлюбленный тоже. Пара улыбалась в камеру во время прогулки в центре Манхэттена.
Соня шла вприпрыжку по улице в красивом пальто. Она сделала простую прическу, но выглядела при этом просто восхитительно.
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Позже модель остановилась и продемонстрировала красивый изгиб талии и бедер.
Кадры не собрали много лайков и комментариев в открытом доступе, ведь в сторис это сделать невозможно.
Напомним, Соня Евдокименко в этом году отметит 20-летие. Известно, что девушка с детства занималась танцами, рисованием, музыкой по классу фортепиано, брала уроки вокала, а также выходила на подиум. Красотка даже получила титул "Лучшая модель Украины".
Соня переехала в США где получает образование, она изучает историю искусств и английскую литературу.
Модель активно ведет страницу в соцсети. Сейчас на ее Инстаграм подписаны 163 тысячи пользователей сети. Внучка Ротару получает массу комплиментов.
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