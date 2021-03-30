Юная внучка артистки Софии Ротару Соня Евдокименко показала яркие фото с прогулки в Нью-Йорке

Как сообщает Politeka.net, юная внучка известной артистки Софии Ротару Соня Евдокименко – успешная блогерша и модель, которая покорила мировых дизайнеров и модные дома. Красотка живет и учится в Нью-Йорке, она активный пользователь Instagram, где часто радует поклонников яркими кадрами из своей насыщенной жизни в американском мегаполисе.

Так, в этот раз Соня показала очаровательные кадры с прогулки в Нью-Йорке, где уже настоящая весна. На новом фото красотка запечатлена в интересном месте, вокруг нее множество мужчин и все они в защитных масках. А вот сама модель маску не надела. Перед камерой она появилась в коротком темном платье с интересным узором и объемными рукавами, а свой образ дополнила черным колготками и высокими сапогами. Волосы красотки распущены и аккуратно уложены, а на ее лице легкий макияж, она кокетливо смотрит в объектив.

В подписи к публикации Евдокименко написала: "Spotted by @nyc.today". Поклонники тут же принялись обсуждать очаровательные фото девушки, восхищаясь ее красотой и засыпая комплиментами в комментариях к публикации. "Красотка", "Как всегда, шикарна", "Какая милая", "Соня, ты очень красивая", "Волшебная красота!", "Как картинка", - пишут в комментариях к фото Сони.

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