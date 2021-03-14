Модель Соня Євдокименко порадувала шанувальників милим чорно-білим фото

Як повідомляє Politeka.net, юна внучка відомої артистки Софії Ротару Соня Євдокименко-успішна блогерка і модель, яка підкорила світових дизайнерів і модні будинки. Красуня активний користувач Instagram, де часто радує шанувальників яскравими фото і Відео зі свого насиченого життя.

Так, цього разу Соня виклала в мережу чарівне чорно-біле фото, на якому позує в дивовижному образі і незвичайній позі. Як видно, красуня з'явилася в закритому чорному светрі, який підкреслив її струнке тіло, але приховав всі принади. Її волосся акуратно зачесане і зібране у хвіст, а на обличчі легкий макіяж, вона впевнено дивиться прямо в об'єктив, цікаво склавши руки. Геолокація до знімка свідчить про те, що він був зроблений в нью-йоркському Манхеттені.

У підписі до публікації Євдокименко розкрила секрет, як виконувати свої бажання. "Я нещодавно згадала про свої візуалізації та бажання пів року тому. Дивно усвідомити те, що всі думки матеріалізуються. А що з якоїсь причини не збулося, виявилося зовсім не потрібним", - написала модель. А фоловери кинулися обговорювати новий пост дівчини, захоплюючись її образом і словами. Примітно, що новій пост дівчини лайкнули всі члени її зоряного сімейства. "Ідеальна", "Прекрасна", "Ви маєте рацію", "Красива дівчина", "Техніки візуалізації дійсно круті", "Красуня", - пишуть користувачі в коментарях до фото Соні.

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