Модель Соня Евдокименко порадовала поклонников милым черно-белым фото

Как сообщает Politeka.net, юная внучка известной артистки Софии Ротару Соня Евдокименко – успешная блогерша и модель, которая покорила мировых дизайнеров и модные дома. Красотка активный пользователь Instagram, где часто радует поклонников яркими фото и видео из своей насыщенной жизни.

Так, в этот раз Соня выложила в сеть очаровательное черно-белое фото, на котором позирует в удивительном образе и необычной позе. Как видно, красотка появилась бед камерой в закрытом черном свитере, который подчеркнул ее стройное тело, но скрыл все прелести. Ее волосы аккуратно зачесаны и собраны в хвост, а на лице легкий макияж, она уверенно смотрит прямо в объектив, интересно сложив руки. Геолокация к снимку свидетельствует о том, что он был сделан в нью-йоркском Манхеттене.

В подписи к публикации Евдокименко раскрыла секрет, как исполнять свои желания. "Я недавно вспомнила о своих визуализациях и желаниях полгода назад. Удивительно осознать то, что все мысли материализуются. А что по какой-то причине не сбылось, оказалось вовсе не нужным", - написала модель. А фолловеры кинулись обсуждать новый пост девушки, восхищаясь ее образом и словами. Примечательно, что новій пост девушки лайкнули все члены ее звездного семейства. "Идеальна", "Прекрасная", "Вы правы", "Красивая девушка", "Техники визуализации действительно крутые", "Красотка", - пишут пользователи в комментариях к фото Сони.

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