Внучка легендарной украинской певицы Софии Ротару Соня Евдокименко впечатлила ярким образом с пикантной деталью

Как известно, 19-летняя Соня живет и учиться в Нью-Йорке. Девушка пробует себя в роли модели, актрисы и певицы, а также активно ведет страничку в Инстаграм. Как пишет Politeka.net, Соня порадовала своих подписчиков новым фото, на котором показала свой весенний образ.

Так, на снимке девушка позирует дома, однако одежда на ней уличная. Вероятно, она собирается на прогулку или только пришла с нее. Для выхода Евдокименко выбрала стильный молодежный образ. На ней джинсы и кожаная косуха.

Главной изюминкой наряда стал коротенький топ Сони кислотно-зеленого цвета. Наряд на тонких завязках делает плечи и ключицы юной красотки еще более хрупкими. Судя по фото, Евдокименко не стала надевать под него лифчик, ведь он бы выглядел неуместно с такими тонкими лямками.

Подписчики девушки тут же отреагировали на ее публикацию.

«Мое сокровище», «Очаровательная девочка София! Будь здорова, любима и счастлива милая!», «Красивая», «Миленькая такая красота», «Красота, просто неземная красота!!! И этот цвет очень вам идёт! Не пойму у вас, Соня, зелёные глаза что ли?», - пишут люди.

Ранее Соня показала очаровательные кадры с прогулки в Нью-Йорке.

Перед камерой она появилась в коротком темном платье с интересным узором и объемными рукавами, а свой образ дополнила черным колготками и высокими сапогами.

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