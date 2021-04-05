Начинающая певица и модель Соня Евдокименко, внучка легендарной Софии Ротару, показала, как провела прошлую ночь
Соня уже давно переехала в США, где получает образование, передает Politeka.net. Кроме того, красотка не забывает о моделинге, которым занимается с детства.
В новом посте Соня решила показать, как провела прошлую "бурную" ночь. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)
На кадрах длинноногая красотка в длинном расстегнутом пиджаке и клешевых брюках прошлась по улице. Красотка распустила длинные волосы, которые перекидывала из стороны в сторону. Позже разгоряченная соблазнительница сняла пиджак и перешла дорогу, поглядывая в камеру. Красота внучки Ротару завораживала.
"О прошлой ночи", - подписала кадры Евдокименко.
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Почти за час публикация собрала около 400 просмотров и много комментариев.
"Вау, такая прекрасная", "Стильно🔥", "Красавица ❤️❤️❤️ Счастья Вам, София!", "Красотка, а походочка🔥", " Модная и стильная , на радость Софии старшей ! ну и для всех родных тоже!", - написали пользователи сети.
Напомним, Соня Евдокименко с детства занималась танцами, рисованием, музыкой по классу фортепиано, брала уроки вокала, а также выходила на подиум. Красотка даже получила титул "Лучшая модель Украины".
Сейчас в США она изучает историю искусств и английскую литературу.
Красотка активно ведет свой Инстаграм, на который подписаны уже 162 тысячи пользователей сети.
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