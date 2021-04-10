Известная модель Соня Евдокименко, внучка легендарной украинской певицы Софии Ротару, показала себя в спортзале

Как пишет Politeka.net, 19-летняя Соня живет в Нью-Йорке, где учится и пробует себя в качестве модели. Девушка регулярно радует фанатов в Инстаграм интересными образами, а также показывает, как упорно работает над своим телом.

Этот раз не стал исключени, ведь Соня решила сделать селфи в спортзале. Девушка спустила кофточку с печа, показав черное белье. Евдокименко решила наглядно показать, какую фигуру ей удается поддерживать. И сразу видно, что красотка упорно работает над собой, ведь фигура - просто мечта.

"Почти на месте. Ты все еще со мной?", - написала Соня под фото.

"Давай утром", - добавила Евдокименко.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, но обычно звезду без комплиментов не отпускают: "Ротару в молодости", "Горячо".

Мы писали, что 19-летняя Соня Евдокименко посветила вызывающим декольте в Центральном парке Нью-Йорка.

Так, в теплый солнечный день Соня решила выйти на прогулку в Центральный парк Нью-Йорка, и устроить себе фотосессию на фоне цветущих деревьев. На фото Соня прилегла на газон и соблазнительно наклонила шею, демонстрируя свои роскошные волосы.

Напомним, соблазнительная внучка Ротару поманила в темноту, томно распахнув плащик

А еще Politeka писала, что юная внучка Ротару в микро-топе и лосинах подала хороший пример, бабушка оценит

Также Politeka сообщала, что внучка Ротару решилась на смелый эксперимент с образом, впечатлив дерзкой красотой



