Начинающая модель и певица Соня Евдокименко, тезка своей знаменитой бабушки Софии Ротару, изумила свежими кадрами

Как передает Politeka.net, 19-летняя красотка опубликовала новые фото в "сториз" у себя в Инстаграм, на которых показала стильный лук для вечерней прогулки.

Как известно, внучка Ротару вот уже несколько лет живет и учится в Нью-Йорке. Девушка переехала в США из Лондона, где окончила два класса старшей школы. Сейчас она занимается в известной школе дизайна «Парсонс».

В прошлом году Соня показала публике своего нового бойфренда - 32-летнего IT-предпринимателя, вице-президента по маркетингу компании Readdle Дениса Жаданова. В 2018-м году молодой миллионер попал в американский рейтинг Forbes "Топ-30 предпринимателей Европы моложе 30 лет в сфере технологий".

Уже прижившаяся в Нью-Йорке Евдокименко частенько показывает свои прогулки в районе Сохо и парке Вашингтон-Сквер. К слову, на опубликованном фото девушка позировала на перекрестке оживленной улицы, стоя на "зебре". На Соне был бежевый тренч и черная футболка. Лук дополнило массивное ожерелье и яркий макияж с выделющимися черными стрелками.

До этого девушка выставила пост в Инстаграм, на котором дала мастер-класс по макияжу. Красотка часто "учит" своих поклонниц на собственном примере.

"Весеннее сияние 💖", - подписала она кадры.

Комментирующие разошлись во мнении, некоторые посоветовали внучке Ротару уменьшить использование косметики, ведь она и так красива.

"зачем тебе столько косметики в твоём возрасте ???? ))) ты же без неё очень красивая 😍)))"

"Хорошенькая 🙏☀️🥰"

"Ничего себе, взгляд Софии Михайловны присутствует 👍🌷"

"Какая красивая🤗"

"Красиво то, что естественно, а не под слоем косметики. Сонечка, ты ещё такая молоденькая, у тебя своя натуральная красота, не надо её портить таким слоем косметики"

Напомним, внучка Ротару решилась на смелый эксперимент с образом, впечатлив дерзкой красотой: «Вызовите полицию…»

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