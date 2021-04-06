19-летняя внучка Софии Ротару Соня Евдокименко впечатлила видом на съемке в Нью-Йорке

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм Евдокименко регулярно публикует красивые профессиональные фото. Видно, что девушка устраивает фотосессии специально для соцсетей. Евдокименко тщательно продумывает каждый образ, поэтому всегда выглядит стильно и элегантно.

Известно, что Соня живет в Нью-Йорке, где нашла себе жениха. Часто красотка бывает и в Украине. Соня уже успела попробовать себя в качестве модели и певицы, но пока пытается заниматься блогингом.

На свежих кадрах Евдокименко предстала в непривычном для нее виде. Соня надела черный брючный костюм мужского кроя. Волосы красотка оставила распущенными, чтобы добавить изюминки в столь смелый лук. Стоит отметить, что несмотря на мешковатый костюм, который был велик на девушку, выглядела она очень соблазнительно.

«Новая неделя. Сделайте это!», - коротко подписала фото Соня.

В комментариях молодой красотке оставили массу комплиментов.

«Вызовите пожарную полицию», «Тебе идет этот образ», «Вау, София», «Очень мило», «Как горячо», «Неожиданно», «Это любовь», - пишут пользователи сети.

Кстати, Соню Евдокименко назвали в честь звездной бабушки.

Напомним, что 19-летняя внучка Ротару забыла надеть лифчик, приковав внимание к хрупкой фигуре: "Просто неземная красота!".

Как сообщала Politeka, разгоряченная внучка Ротару удивила кадрами своей "бурной" ночи: "На радость Софии старшей!".

Также Politeka писала, что внучка Софии Ротару в тоненькой маечке не стала скрывать красоту: "С энергией и страстью".